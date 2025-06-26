Ahmed el-Şara'dan İsrail'in Suriye saldırılarına karşı müzakere çağrısı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail’in güney sınır bölgelerine yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla uluslararası arabulucular aracılığıyla dolaylı müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi.

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarına karşı diplomatik çözüm çağrısında bulundu. Şara, saldırıların son bulması için uluslararası arabulucular üzerinden dolaylı müzakereler yürütülmesini önerdi.

Sayın Başkan, saldırıların durdurulması için uluslararası arabulucular yoluyla dolaylı müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır”

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Başkan, saldırıların durdurulması için uluslararası arabulucular yoluyla dolaylı müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamanın, Şara’nın Kuneytra ve Golan bölgelerinden gelen yerel kanaat önderleriyle yaptığı görüşmede dile getirildiği belirtildi. Görüşmede öne çıkan konu başlıklarından biri, İsrail’in özellikle Golan sınır hattında gerçekleştirdiği askeri operasyonlar ve hava saldırıları oldu.

DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Yerel temsilcilerin, saldırıların yol açtığı güvenlik risklerini ve sivil altyapıya verdiği zararları aktardığı görüşmede, Şara’nın diplomatik yolların işletilmesi gerektiğine dikkat çektiği vurgulandı.