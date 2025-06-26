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Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

Terörsüz Türkiye sürecinden DEM Parti heyetinin temasları sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti, temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini Meclis'teki makamında kabul etti.

Mithat Sancar'ın ilk teması

DEM Parti'nin İmralı heyetinin TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar isimler yer aldı. Mithat Sancar'ın İmralı heyeti olarak ilk teması olacak.

"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın"

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Temasların ardından Öcalan, PKK'ya bir mektup göndererek örgütün silah bırakmasını ve fesih edilmesini söyledi.

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