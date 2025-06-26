AK Parti emekli maaşları için harekete geçti TBMM tatili 31 Temmuz'a ertelendi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmelerle ilgili çalışmayı yakında açıklayacaklarını belirtti. Bu arada 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'de takvim değişikliği oldu. TBMM yaz tatili 31 Temmuz'a ertelendi. Meclis bir ay daha çalışacak ve emekli maaşı zammı dahil bir çok düzenlemeyi sonuçlandıracak.

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4 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz iyileştirmeleriyle ilgili hükümetten açıklama geldi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaklaşık 4 milyon emeklinin en düşük maaşı aldığına dikkat çekerek, bu konuda yürütülen çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

"EMEKLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Usta, şunları söyledi:

Yaklaşık 4 milyon emeklimizin en düşük maaşı aldığı gerçeğinin farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içinde bu çalışmalar kamuoyuna duyurulacak. Daha önce kimseyi mağdur etmediğimiz gibi, bu dönemde de emeklilerimizi ve ihtiyaç sahiplerini korumaya devam edeceğiz.