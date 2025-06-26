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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar!

Anayasa Mahkemesi (AYM), devlet memurlarına verilen kınama cezalarının mahkemelerce iptali üzerine yeniden ceza verilmesine ilişkin düzenlemenin iptaline karar verdi.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Rize İdare Mahkemesi, bir devlet memuruna verilen kınama cezasının iptali istemiyle açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, disiplin cezalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine idarece yeniden disiplin cezası verilmesinde uyulacak zamanaşımı sürelerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek, bunun yorum farklılıklarına ve yeknesak olmayan uygulamalara sebebiyet verdiği, ayrıca eşitlik ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Başvuruyu, "kınama cezaları" yönünden inceleyen AYM, düzenlemenin iptaline, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

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