AK Parti harekete geçti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklinin cebine girebilecek maaşlar
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının belirlenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaşa ilişkin olarak çalışma yapıldığını söyledi. En düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte olasılıklar...
En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti. Yılbaşında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı.
NTV'de yer alan habere göre son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 5 aylık ve net olmayan bilgilere göre yüzde 15.09 oranında zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam oranı da kesinleşecek.
Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde gelmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 16.81 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 16 bin 901 liraya yükselebilir.
Enflasyon oranından bağımsız olarak yüzde 20 zam yapılması halinde 17 bin 363 lira