AK Parti harekete geçti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklinin cebine girebilecek maaşlar

NTV'de yer alan habere göre son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 5 aylık ve net olmayan bilgilere göre yüzde 15.09 oranında zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam oranı da kesinleşecek.