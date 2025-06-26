Hicri yeni yıl bugün başladı! Ali Erbaş, İslam aleminin yeni yılını tebrik etti

Hicri 1447 yılı, bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "İslam aleminin yeni yılını tebrik ediyor, hicri 1447 senesinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve berekete vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1447 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı mesajla hicri yeni yılı tebrik etti.

Erbaş, hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Haziran perşembe gününün, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1447. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Yeni yılın tüm insanlık için barışa, huzura ve berekete vesile olmasını dileyen Erbaş, hicretin yeni bir insan, toplum ve medeniyet inşa etme ideali olduğunu ifade etti.

Zamanın, eşsiz bir nimet ve kıymetli bir emanet olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Mevla, Kur'an'da zamana yemin ederek bu eşsiz nimetin telafi edilemez kıymetine dikkat çekmektedir. Takvimlerin yeni bir yılı gösterdiği bu günler, bizlere, zamanın anlam ve önemi üzerine yeniden düşünme, onu doğru algılayıp etkili planlamak suretiyle en güzel şekilde değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Zamana dair bir bilinç oluşturarak geçmişten ders alıp daha güzel bir gelecek inşa etme ufku kazandırmaktadır."

"Hicret, yeni bir başlangıcın adıdır"

Bugün idrak edilen hicri yeni yılın, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan hicret hadisesini hatırlattığını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Sebep ve sonuçları bakımından insanlığın talihini ve tarihin seyrini değiştiren hicret, karanlık bir çağı vahyin nuruyla aydınlatan yeni bir başlangıcın adıdır. İslam'ın ilke ve değerlerini yaşama ve yaşatma uğruna sergilenen büyük bir fedakarlığın adıdır. Nitekim bundan 1447 yıl önce, müşriklerin akıl almaz zulüm, işkence ve eziyetlerine maruz kalan Rasul-i Ekrem ve ona tabi olan ilk Müslümanlar, kendilerine hayat hakkı tanınmayan Mekke'deki bütün varlıklarından vazgeçerek umuda doğru yol almışlardır. Tevhit inancı ekseninde yeni bir dünya kurma ve adaleti ayakta tutma uğrunda verdikleri varoluş mücadelesini hicretle yeni bir boyuta taşımışlardır."

Erbaş, hicret hadisesinin, Müslümanların Allah'a teslimiyetinin, Peygamber'e sadakatinin ve İslam üzere yaşama azminin en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Onların hicretinin özünde yeni bir insan, toplum ve medeniyet inşa etme ideali vardır. Bu büyük ideal uğrunda ortaya koydukları azim ve kararlılık, kısa sürede Yesrib'i Medine'ye dönüştürmüş ve orada adaletin, merhametin, insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı eşsiz bir medeniyet inşa etmiştir. Dolayısıyla hicri takvime başlangıç kabul edilen bu büyük hadiseyi bu perspektiften okumak ve anlamak; bugün yeryüzünü kuşatan kötülüklerle mücadele noktasında bizlere azim ve kararlılık aşılayacak, daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda yeni ufuklar açacaktır."