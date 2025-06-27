Squid Game'in final sezonu yayında

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla ekrana döndü.

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Netflix'in dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, üçüncü ve aynı zamanda final sezonuyla izleyiciyle buluştu. 6 bölümden oluşan bu sezon, 26 Haziran sabahı saat 10.00 itibarıyla platformda yayına girdi.

İlk sezonuyla küresel bir fenomene dönüşen ve Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı unvanını elinde bulunduran Squid Game, final sezonunda tansiyonu daha da yükseltiyor. Baş karakter Gi-hun, yani Oyuncu 456, geçmişin yükü ve aldığı kararların bedeliyle yüzleşirken, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte daha da acımasız oyunların içine sürükleniyor.

Netflix’in resmi tanıtımına göre, final sezonda Gi-hun tamamen tükenmiş bir ruh hâlindedir. Ancak Squid Game’de merhamete yer yok. Gi-hun, ölümcül oyunlarda hayatta kalmak için yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da büyük sınavlar vermek zorunda kalıyor. Her yeni oyun, oyuncuların inançlarını, sadakatlerini ve vicdanlarını sınarken; alınan kararlar hayati sonuçlar doğuruyor.

Bu süreçte, Yönetici (Front Man) In-ho yeniden sahneye çıkarak gizemli VIP’leri karşılamak üzere göreve başlar. Kayıp kardeşi Jun-ho ise karanlık sırları aydınlatmak için mücadelesini sürdürürken, organizasyonun içinde bir hainin varlığından habersizdir.

Squid Game, 2021 yılında yayınlanan ilk sezonuyla 265 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix’in en çok izlenen yapımı olmuştu. Dizinin 26 Aralık 2024'te yayınlanan ikinci sezonu, prömiyerinden sonraki dört gün içinde 68 milyon izlenmeye ulaşarak platform tarihinin en büyük açılışını gerçekleştirmiş ve 92 ülkede birinci sıraya yerleşmişti.