Sarıyer'de öldürülen hamile kadını katili bakın kim çıktı!

Sarıyer'de, eski nişanlısı hamile kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin gözaltına alınan amcası ise serbest bırakıldı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde Oya Budak'ın tartışma sırasında silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının eski nişanlısı Samet Terzi ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen amcası A.T'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli A.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Terzi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Samet Terzi'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.