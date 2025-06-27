Rekabet Kurulu’ndan Tekfen hisseleri için milyonluk ceza

Rekabet Kurumu, Tekfen'in hisselerinin devrine ilişkin izinsiz işlem yaptığı gerekçesiyle Can Grubu’na yaklaşık 11 milyon TL idari para cezası verdi; nihai karar çıkana kadar kontrol devrine yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

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Rekabet Kurumu, Tekfen'in hisselerinin devrine ilişkin izinsiz işlem yaptığı gerekçesiyle Can Grubu’na yaklaşık 11 milyon TL idari para cezası verdi; nihai karar çıkana kadar kontrol devrine yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Rekabet Kurumu, Tekfen hisselerinin devrine ilişkin işlemin izne tabi olduğunu vurgulayarak, süreci tamamlamadan harekete geçen Can Grubu’na yaklaşık 11 milyon TL idari para cezası uyguladı. Kurum, Tekfen’in tek kontrolünün devrine yönelik incelemenin sürdüğünü belirtirken, nihai karar verilene kadar ARY Holding ve Can Grubu’nun bu doğrultuda herhangi bir işlem ya da eylemde bulunmaması gerektiğini bildirdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tekfen’in kontrol yapısında değişikliğe neden olacak hisse devri süreciyle ilgili yürütülen ön incelemede, işlemin izinsiz şekilde ilerletildiği tespit edildi. Kurum, işlemin henüz onaylanmamış olmasına rağmen, Can Grubu’nun iznin sonuçlarını beklemeden devralma yönünde fiili adımlar attığını belirterek, bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık teşkil ettiğini kaydetti.

Kurum açıklamasında, devralma işleminin halen değerlendirme aşamasında olduğuna, başvuruya ilişkin kararın tamamlanan inceleme süreci sonunda verileceğine dikkat çekildi. Bu süreçte Tekfen’in kontrolünün hukuken hâlâ devralınmış sayılmadığı vurgulanırken, herhangi bir fiili kontrol değişikliğine neden olabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği uyarısı da yinelendi.