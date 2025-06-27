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Kayseri'de kızların kavgası feci bitti

Kayseri'de kızların kavgası feci bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir parkta, 16 ve 17 yaşlarında olan 2 kız arasında kavga çıktı. Kızlardan biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda iki genç kız arasında kavga çıktı. D.A. (16) ile S.Ç. (17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kızlardan D.A, yanında bulunan bıçakla S.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı gözaltına alındı.

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