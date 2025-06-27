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Yazın tehlikeli yüzü! Uzmandan güneş çarpmasına karşı uyarılar

Yaz aylarının etkisini artırdığı bu günlerde güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin risk altında olduğunu belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

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Yaz geldi, kavurucu sıcaklar da başladı. Termometreler 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servisleri de güneş çarpması şikayetleriyle dolup taşıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir'in de uyardığı gibi, eğer yeterince sıvı tüketmiyorsanız, kalp, diyabet veya tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da belirli ilaçlar kullanıyorsanız, güneş çarpması sizin için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.

KUSURSUZ BİR FIRTINA GİBİ İLERLİYOR

Güneş çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlandığını belirten Doç. Dr. Demir, bu durumun huzursuzluk, kas krampları, halsizlik, uyku hali ve bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini söyledi. “Vücudun ısı kontrolü bozulduğu anda beyin de dahil olmak üzere birçok organ etkilenmeye başlıyor. Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir” diye uyardı. Eğer belirtiler hafif düzeydeyse kişinin hemen serin bir yere geçip bol sıvı tüketmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, ağır vakalarda ise vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini vurguladı. “Acilde hastaya buz uygulamalarıyla vücut ısısını düşürüyoruz, ancak kalp hastalarında bu işlem daha yavaş ve kontrollü yapılmalı,” dedi. Güneş çarpmasında ateş düşürücülerin etkili olmadığını da ekledi.

BEZ ŞAPKAYA EVET, NAYLONA HAYIR

Güneşten korunmak için yapılan yanlışlara da dikkat çeken Demir, “Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yaratır. Keten veya pamuklu şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapka ıslatılabilir” dedi.11.00 ile 15.00 saatleri arasının güneş çarpması riski açısından en tehlikeli zaman dilimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Esra Demir, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. “Sıcak çarpmasının kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçları olabilir. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Hem güneş hem ilaç birlikte vücuttan fazla su atılmasına neden olur” diye konuştu.

BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR

Yüzü yıkamak, baştan aşağı soğuk su dökmek, bol su içmek gibi basit uygulamaların hayat kurtarıcı olabileceğini belirten Demir, “Kendinizde bu belirtileri fark ettiğiniz anda hızlı davranın. İyileşmeyi beklemeyin, gerekirse acil servise başvurun,” diyerek yaz sıcaklarında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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