Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Başkan Serdal Adalı piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun transferi için futbolcu ve kulübüyle anlaştı. Futbolcunun İstanbul’a geleceği belirtildi.
Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlayacak. Siyah-beyazlılar yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçları programı şöyle: 10 Temmuz Perşembe 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena) 13 Temmuz Pazar 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena) 16 Temmuz Çarşamba 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg) 17 Temmuz Perşembe 19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
Öte yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini yaptı. Başkan Serdal Adalı yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırdı.
Beşiktaş Jurasek'i transfer etti
Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen sol bek oyuncusu David Jurasek’i transfer etti. Futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı.