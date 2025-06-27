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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Başkan Serdal Adalı piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun transferi için futbolcu ve kulübüyle anlaştı. Futbolcunun İstanbul’a geleceği belirtildi.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor - Resim: 1

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlayacak. Siyah-beyazlılar yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor - Resim: 2

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçları programı şöyle: 10 Temmuz Perşembe 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena) 13 Temmuz Pazar 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena) 16 Temmuz Çarşamba 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg) 17 Temmuz Perşembe 19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor - Resim: 3

Öte yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini yaptı. Başkan Serdal Adalı yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırdı.

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 5 milyon euroluk yıldız İstanbul'a geliyor - Resim: 4

Beşiktaş Jurasek'i transfer etti

Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen sol bek oyuncusu David Jurasek’i transfer etti. Futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı.

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