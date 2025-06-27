Villanın çatı katından manzarayı seyretmek istediler! Gördükleri dehşete düşürdü
Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın giriş katındaki odada iple asılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.Abone ol
Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın girişindeki odada iple asılı halde bulunan kişinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.
Villanın çatı katından manzarayı seyretmek isteyen 3 kişi tarafından bulunan erkek cesedinin Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hudaybergenov'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.