Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Özcan, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Pazartesi günü “mutlak butlan” kararı vererek CHP’ye kayyum niteliğinde bir “çağrı heyeti” ataması durumunda, bunun açıkça yargı eliyle siyasi darbe anlamına geleceğini savundu.

Özcan paylaşımında, “Böyle bir karara sözde masum gerekçelerle katkı sunanlar da darbeci olur. Hiçbir CHP’li bu darbecileri hoş karşılamaz!” ifadelerini kullanarak, partilileri ve kamuoyunu uyardı. Ayrıca geçmişte yaşadığı parti içi gerilimlere atıfta bulunarak, “Bugünden uyarıyorum, bana gene koltuk attırmayın!!!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.