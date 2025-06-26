Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ziyaret talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının patlak verdiği, kurultayı şaibelerle anılan ve davalık olan CHP'de Kemal Kılıçdaoğlu rüzgarı yeniden esmeye başladı.

Bazı partililerin, Kılıçdaroğlu'nu geri getirmek için ciddi çalışma içinde olduğu iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'butlan' çıkışına Özgür Özel'in yanıtı halen tartışılırken, siyaset gündemini ısıtacak bir gelişme daha yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "GÖRÜŞELİM"

TV100'de yayınlanan Eşit Ağırlık'ın sunucusu Erdoğan Aktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

Aktaş, kendisine gelen kulis bilgisine göre, Özgür Özel'in öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kendisini ziyaret etmek istediğini belirtti.

CHP'Lİ İSİMLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Öte yandan, CHP'den Kılıçdaroğlu'na dönük eleştiriler gelirken, bazı isimler de destek açıklaması yaptı. CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ile CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlar yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bugünkü başarısının taşlarını ördüğünü" belirten Nalbantoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıları durdurmak ve partimizi sükunete davet etmek bugünlerin aşılmasındaki en önemli konudur" dedi.

Polat ise, "Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ın ötesine geçemeyen CHP'yi bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir partiye dönüştürdüğünü" ifade ederek, "Kemal Kılıçdaroğlu demek, terör örgütlerinin kurşunlarına göğsünü siper edebilmek, linçlere-suikastlere ve ölümün üzerine baş eğmeden yürümek demektir" ifadelerini kullandı.