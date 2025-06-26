BIST 9.301
DOLAR 39,76
EURO 46,76
ALTIN 4.261,72
HABER /  GÜNCEL

İş arayanları dolandırmaya kalkan suç örgütü çökertildi

İş arayanları dolandırmaya kalkan suç örgütü çökertildi

Edirne merkezli 4 ilde iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında uzun süreli takip gerçekleştirildi. 6 ay süren soruşturma sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, müşteki İ.N.O'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Bazı banka hesaplarının iş bulma vaadiyle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve toplamda yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda Ankara'da O.A, G.A. ve S.D, Giresun'da S.Ç, İstanbul'da A.B, E.B, M.A.B, C.B, B.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin 81 suç kaydından arandığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden biri Ankara'da yakalandı Edirne'ye getiriliyor. 1 şüpheli daha aranıyor.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin de aralarında olduğu M.A.B, E.B, M.A.Ş'yi tutukladı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen C.B'nin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan var olan kesilmiş cezası nedeniyle hakkında ayrıca tutuklama kararı verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti
Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti
Fransa’da mahkeme İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti
Fransa’da mahkeme İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti
Adana’da kahreden olay! Yeğenini kurtardı, kendi boğuldu
Adana’da kahreden olay! Yeğenini kurtardı, kendi boğuldu
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Gazze'de son 24 saatte 103 Filistinli hayatını kaybetti!
Gazze'de son 24 saatte 103 Filistinli hayatını kaybetti!
Ali Koç 'imza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam' demişti! O imzalar toplandı
Ali Koç 'imza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam' demişti! O imzalar toplandı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı
Rusya'dan İstanbul açıklaması: Türkiye'ye minnettarız
Rusya'dan İstanbul açıklaması: Türkiye'ye minnettarız
Stok yapanlara kötü haber! İkinci el araçta 6 ay, 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 2026’ya uzatıldı
Stok yapanlara kötü haber! İkinci el araçta 6 ay, 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 2026’ya uzatıldı
ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Oya Budak cinayeti sarstı! Evli adam tecavüz edip hamile bıraktı nişanlısı öldürdü
Oya Budak cinayeti sarstı! Evli adam tecavüz edip hamile bıraktı nişanlısı öldürdü
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Rant var, hizmet yok
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Rant var, hizmet yok