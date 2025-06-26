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ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2 sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresinden temin edebilecek; sınav günü saat 10.00’dan sonra ise binalara giriş yapılamayacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 6 Temmuz'da yapılacak 2025-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınavın yapılacağı 6 Temmuz'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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