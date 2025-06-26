Oya Budak cinayeti sarstı! Evli adam tecavüz edip hamile bıraktı nişanlısı öldürdü

İSTANBUL Sarıyer'deki nişanlı dehşetinin perde arkası korkunç. 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oya Budak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Oya Budak'ın 6 ay önce cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı öğrenildi. Oya Budak'ın katili olan nişanlısı 'iyi ki yaptım' dedi.

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İSTANBUL Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki eski nişanlısı Samet T. tarafından başından vuruldu. Eski nişanlı barışma bahanesiyle Oya Budak'ı görüşmek için ikna etti. Oya Budak görüşmeye 13 yaşındaki üvey kardeşi ile birlikte gitti. Görüşme tartışmayla sonuçlandı. Samet T., yanında getirdiği tabanca ile 5 buçuk aylık hamile olan Oya Budak’a ateş etti. Kurşunlar Oya Budak'ın göğsüne ve kulağına isabet etti.

Oya Budak'ı vuran eski nişanlı olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oya Budak'ı doktorlar kurtarmak için seferber oldu. Oya Budak tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Aşkım diye mesaj atıp kandırmış

Oya'yı vuran eski nişanlı Samet, genç kızı "aşkım sana sürprizim var' diye kandırmış. Olaydan sonra kaçan Samet, Sarıyer'deki amcasının evinde yakalandı. Samet ile birlikte amcasını da gözaltına alındı.

Oya'nın katili Samet T'nin ifadesi

Adliyeye sevk edilen şüpheli Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi. Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde Oya Budak'ın hamile olduğunu nişanlandıktan sonra öğrendiğini belirterek şunlaı söyledi:

-"Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım.

Oya Budak cinsel istismara uğramış...

Korkunç olayın perde arkasından 'cinsel istismar" çıktı.

Nişanlısı öğrenince ayrılmış

Oya Budak, yaklaşık 6 ay önce kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı ve bu olay sonucunda hamile kaldı. Cinsel istismarı ve hamileliği öğrenin Oya Budak’ın nişanlısı Samet T., bu durumu öğrenince nişanı bozdu.

Oya Budak'a cinsel istismarda bulunup hamile bırakan kişinin tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.



Tanıştığı kişi tecavüz etti

Oya Budak’ın halası Bahriye Şener gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu. Bahriye Şener yeğeninin başına gelenleri şöyle anlattı:

- "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum.

Tecavüz eden evli bir adam

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan da hamile bırakan tecavüzcü hakkında şu bilgiyi verdi:

-"Oya’nın anlattığına göre bir çocuk ona sosyal medya uygulamasından yazıp tanışalım görüşelim demiş. Bunlar tanışmış, 1 aya yakın bir çocukla konuşmuş. Ama bu çocuk evliymiş Oya’dan da saklıyormuş, 1 de kızı varmış.

Oya’ya gel 'Seni bir dükkana götüreceğim babamdan para alacağım' demiş. Kızı Kemerburgaz’a götürüyor. Kimse yokken dükkanda kıza tecavüz ediyor.

Hamile kaldığını bilmeden nişanlandı

-Kız da söyleyemiyor, bizden korkuyor. Sonra bunu nişanladık. Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu"