Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Günümüzde sağlık ihtiyaçları kişiye özel farklılaşırken sağlık sigortaları daha da önemli bir güvence aracı haline geliyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, geniş kapsamlı teminatlar sunan yapısıyla ön plana çıkıyor.

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Sağlık sigortalarını herkes için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla hareket eden Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile de sigortalılarının yanında yer alıyor. Şirket, ihtiyaçlara özel paket seçenekleri ve taksit fırsatları ile sigortalılarının sağlık masraflarına güvence sunuyor. Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık ürünleri ile sigortalılarına 700’e yakınsağlık kurumunda, sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı sunuyor.

Uygun Fiyat Geniş Teminat

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun prim ve ödeme imkânlarıyla her ihtiyaca uygun alternatif paketlerden oluşurken; 3 farklı anlaşmalı kurum ağı seçeneği ile de sigortalıların beklentilerine en uygun olan ürün yapısını seçmesine imkân tanıyor. Ayrıca sigortalılar, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra; Geniş Kapsamlı check-up’tan diş ve göz muayene paketine, ambulanstan online doktor hizmetine kadar pek çok hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Yatarak tedavi kapsamında; ameliyat, dahili yatış, yoğun bakım, küçük müdahaleler, özellikli tıbbi malzeme, suni uzuv, ameliyat tazminatı, hastane gündelik tazminatı ve evde tıbbi bakımteminatları yer alıyor. Ayakta tedavi kapsamında ise; doktor muayenesi, ileri tanı yöntemleri, tahlil/röntgen, fizik tedavi ve yardımcı tıbbi malzeme teminatlarını içeriyor.

Doğum Teminatı ise “Yatarak Tedavi" ve "Yatarak ve Ayakta Tedavi (10 Adet)" paketlerineisteğe bağlı olarak dahil edilebiliyor.

Türkiye Sigorta, tüm ailenizi düşünerek, ayakta tedavi limitinin aile üyelerince ortak kullanabileceği, yatarak tedavi teminatının ise anlaşmalı kurumlarda sınırsız olduğu Aile Ortak Limitli Paketi’ni de cazip fiyat avantajlarıyla hayata geçirdi.

Ayrıca tüm paketlerde sunulan Ferdi Kaza teminatı ile poliçe süresi içerisinde bir kaza sonucu yaşam kaybı veya sürekli sakatlık hallerinde 20.000 TL’ye kadar maddi destek sağlanıyor.

Ücretsiz Hizmetlerle Zengin TSS Paketleri

Türkiye Sigorta tüm Tamamlayıcı Sağlık Sigortası paketlerinde ücretsiz olarak; online doktorhizmeti, check-up, diş muayene paketi, göz muayene paketi, diyetisyen, psikolojik danışmanlık, ambulans, tıbbi bilgi, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri de sunuyor.

Online Hizmetler ve Dijital Kolaylıklar

Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününü online hizmetlerle de destekliyor. Türkiye Sigorta’dan TSS poliçesi yaptıran sigortalılar, online doktor hizmeti kapsamında 3 adet online uzman doktor muayenesi ve 7/24 sınırsız pratisyen hekim tıbbi danışma hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca bu ürün Türkiye Sigorta web sitesi ve Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması üzerinden kolaylıkla satın alınabiliyor.

Sağlık Sigortalarında Güvence Devam Ediyor: Ömür Boyu Yenileme Şartları Yenilendi

Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Yeni uygulamayla, hasardan bağımsız değerlendirme yaşına ve sigortalılık süresine bağlı olarak, 3 yıl boyunca kesintisiz sigortalı olanlara ömür boyu yenileme garantisi sunuluyor.