5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti
Edirne'de dün otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kazadan 2 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu.
Dün Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.
"Bizi ölüm ayırır Yasemin'im"
Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu.