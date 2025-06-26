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5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti

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5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti

Edirne'de dün otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kazadan 2 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu.

5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti - Resim: 1

Dün Edirne'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

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5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti - Resim: 3

Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

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5 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kaza öncesi yaptığı paylaşım kahretti - Resim: 4

"Bizi ölüm ayırır Yasemin'im"

Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. 

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