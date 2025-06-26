BIST 9.360
DOLAR 39,77
EURO 46,73
ALTIN 4.248,21
HABER /  DÜNYA

Akılalmaz olay! İki kişiyi diri diri toprağa gömmüşler, satanist ayinini polis bastı

Akılalmaz olay! İki kişiyi diri diri toprağa gömmüşler, satanist ayinini polis bastı

Rusya'da Leningrad Oblastı'nda düzenlenen satanist ayinine baskın yapan polis hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. 2 kişinin diri diri toprağa gömülmüş olduğu fark edildi. Polis gömülenler de dahil olmak üzere ayine katılan 15 kişi gözaltına aldı.

Abone ol

Rus Kolluk kuvvetleri, Leningrad Bölgesi'nde iki kişinin toprağa gömüldüğü bir ayine baskın düzenledi. Baskında korkunç detaylar ortaya çıktı. Polis ayin sırasında 2 kişinin paçavralara sarılı halde mezarlara gömüldüğünü tespit etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan kişiler gömüldükleri yerden çıkarıldılar.  

Akılalmaz olay! İki kişiyi diri diri toprağa gömmüşler, satanist ayinini polis bastı - Resim: 0

Korkunç ayine katılmanın bedelini ödediler

RIA Novosti'ye akratarılanlara göre; "şeytani festival"e yaklaşık 15 kişi katıldı ve her biri ritüeli gerçekleştirmek için "şamana" 6 ila 9 bin ruble ödedi. Gömülenler de dahil olmak üzere ayine katılan 15 kişi gözaltına alındı. 

Akılalmaz olay! İki kişiyi diri diri toprağa gömmüşler, satanist ayinini polis bastı - Resim: 1

Satanist ayini organize eden kadın ve erkek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaynak, vatandaşların kişilik ve haklarını ihlal eden bir örgüt kurmaktan dolayı (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 239. maddesi) kendilerine karşı ceza davası açılması konusunun şu anda karara bağlandığını belirtti. 

RIA Novosti, Leningrad Bölgesi Priozersk Bölgesi'ndeki "ayin" ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerinden henüz resmi bir açıklama almadı.

Akılalmaz olay! İki kişiyi diri diri toprağa gömmüşler, satanist ayinini polis bastı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Zam teklifi yarın belli oluyor! 600 bin işçinin gözü bu haberde
Zam teklifi yarın belli oluyor! 600 bin işçinin gözü bu haberde
Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı
Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı
Hamile sürücü aracıyla direğe çarptığı Kayseri'deki kazada öldü
Hamile sürücü aracıyla direğe çarptığı Kayseri'deki kazada öldü
Trump'ın 'cadı avı' nitelemesi sonrası Netanyahu'dan talep geldi
Trump'ın 'cadı avı' nitelemesi sonrası Netanyahu'dan talep geldi
Kız arkadaşını 14. kattan attığı öne sürüldü! İfadesinde bakın ne dedi
Kız arkadaşını 14. kattan attığı öne sürüldü! İfadesinde bakın ne dedi
Kavurucu sıcaklara mola sağanak yağış geliyor! Son hava durumuna bakın
Kavurucu sıcaklara mola sağanak yağış geliyor! Son hava durumuna bakın
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı
Türkiye'nin Dünya'daki Rolü, Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişi
Türkiye'nin Dünya'daki Rolü, Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişi
Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Hindistan'da düşen uçak ile ilgili yeni gelişme
Hindistan'da düşen uçak ile ilgili yeni gelişme
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
Gazze'de ölü sayısı yükseldi! İsrail ordusu yine yardım bekleyenlere saldırdı
Gazze'de ölü sayısı yükseldi! İsrail ordusu yine yardım bekleyenlere saldırdı