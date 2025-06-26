BIST 9.345
DOLAR 39,76
EURO 46,71
ALTIN 4.245,28
HABER /  GÜNCEL

Zam teklifi yarın belli oluyor! 600 bin işçinin gözü bu haberde

Zam teklifi yarın belli oluyor! 600 bin işçinin gözü bu haberde

Kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oluyor. Hükümet kamu çalışanları için ikinci zam teklifini yarın verecek.

Abone ol

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak. TÜHİS, ikinci teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini yarın 14.00'te davet etti.

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

Teklifi düşük bularak kabul etmeyen işçi kesimi, tepkisini bazı eylemler yaparak göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önceki gün yaptığı açıklamada, ikinci teklifin bu hafta verileceğini belirterek, sürecin önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyeceğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı
Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı
Hamile sürücü aracıyla direğe çarptığı Kayseri'deki kazada öldü
Hamile sürücü aracıyla direğe çarptığı Kayseri'deki kazada öldü
Trump'ın 'cadı avı' nitelemesi sonrası Netanyahu'dan talep geldi
Trump'ın 'cadı avı' nitelemesi sonrası Netanyahu'dan talep geldi
Kız arkadaşını 14. kattan attığı öne sürüldü! İfadesinde bakın ne dedi
Kız arkadaşını 14. kattan attığı öne sürüldü! İfadesinde bakın ne dedi
Kavurucu sıcaklara mola sağanak yağış geliyor! Son hava durumuna bakın
Kavurucu sıcaklara mola sağanak yağış geliyor! Son hava durumuna bakın
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı
Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı
Türkiye'nin Dünya'daki Rolü, Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişi
Türkiye'nin Dünya'daki Rolü, Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişi
Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Erişimi kolay, kapsamı geniş: Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Hindistan'da düşen uçak ile ilgili yeni gelişme
Hindistan'da düşen uçak ile ilgili yeni gelişme
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
Gazze'de ölü sayısı yükseldi! İsrail ordusu yine yardım bekleyenlere saldırdı
Gazze'de ölü sayısı yükseldi! İsrail ordusu yine yardım bekleyenlere saldırdı
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı