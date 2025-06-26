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Gazze'de son 24 saatte 103 Filistinli hayatını kaybetti!

Gazze'de son 24 saatte 103 Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki can kaybı 56 bin 259'a çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, hastanelere 219 yaralının götürüldüğü belirtildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 103 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 56 BİN 259'A ÇIKTI

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının da 132 bin 458'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 5 bin 936 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 bin 417 kişinin yaralandığı belirtildi.

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