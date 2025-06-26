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Rusya'dan İstanbul açıklaması: Türkiye'ye minnettarız

Rusya'dan İstanbul açıklaması: Türkiye'ye minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "İstanbul, Rusya-Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye’ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kaldığını belirterek "Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız" dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin tarihi konusunda gelişme var mı? İstanbul, müzakereler için ana platform olarak kalıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

"İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için ana platform olarak kalıyor. Türkiye'ye misafirperverliğinden ve desteğinden dolayı minnettarız. Müzakere tarihleri ise heyet başkanları tarafından belirleniyor. Onlardan bu konuda bilgi bekliyoruz."

İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ UZLAŞMALAR SAĞLANMIŞTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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