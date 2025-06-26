Fransa’da mahkeme İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti

Fransa’nın Nice kentinde idari mahkeme, belediye binasına asılan İsrail bayraklarının siyasi görüş beyanı niteliği taşıdığı gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti ve Belediye Başkanı Estrosi’ye 5 gün süre tanıdı. Kararın ardından bayraklar binadan indirildi.

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Fransa'nın Nice kentindeki Nice İdari Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, belediye binasının cephesindeki İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

MAHKEME İSRAİL BAYRAKLARININ KALDIRILMASINA HÜKMETTİ

Açıklamada, mahkemenin, İsrail bayrağının kaldırılması için Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye 5 gün süre tanıdığı kaydedildi.

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca "esirlere destek simgesi" olarak görülemeyeceğine karar verdi.

İSRAİL'E DESTEK VE SİYASİ GÖRÜŞ BEYANI OLARAK ALGILANDIĞI İÇİN YASAKLANDI

Mahkeme, İsrail bayraklarının belediye binasına asılmasının, "İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı" olarak algılandığını belirterek yasakladı.

Ulusal basın, mahkeme kararının ardından Estrosi'nin İsrail bayraklarını belediye binasının cephesinden kaldırdığını aktardı.

Nice Belediyesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrasında belediye binası cephesine İsrail bayrağı asmıştı.

Birçok vatandaş ve aktivist, İsrail bayraklarının kaldırılması için Nice Belediyesi'ne başvurmuş, reddedildikten sonra idare mahkemesine dava açmıştı.