CHP'de kurultay gerilimi: Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez karşı karşıya

CHP'de kurultay süreci yeniden tartışma konusu olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar eski Genel Başkan’a haksızlık yapıldığını savunarak dönüş sinyali verirken; genel merkeze yakın kurmaylar ise karar çıkmasını beklemediklerini, olası bir kayyum kararına karşı partililerin genel merkezde toplanacağını belirtiyor. TV100 muhabiri Gül Gündüz’ün aktardığı kulislere göre, Kılıçdaroğlu gerekirse süreci dışarıdan yönetecek, ancak parti yönetimi bu adımı yanlış buluyor.

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CHP'de yeniden alevlenen kurultay tartışmaları, hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar hem de parti genel merkezine yakın kurmaylar arasında farklı beklentileri yüzüne çıkarıyor. TV100 muhabiri Gül Gündüz’ün aktardığı kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu cephesinde “haksızlık yapıldığı” düşüncesi hâkim. Kılıçdaroğlu’nun bir mahkeme kararına direnmeyi düşünmediği, ancak siyaseten geri çekilse dahi süreci uzaktan yöneteceği yorumları öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, olası bir dönüş senaryosunda görev süresinin en fazla iki yıl olabileceğini, bu süreçte mahalle delegelerinden başlayarak yeniden yapılanmanın planlandığını ifade ediyor.

"SARAÇHANE'DE ÇARPI 10 OLURUZ"

CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar ise, pazartesi günü görülecek davadan karar çıkmasını beklemiyor. İl başkanlarının Ankara’ya çağrılması, parti içinde birlik görüntüsü verme amacı taşıyor. Kurmaylar, “Mutlak bir karar ya da kayyum kararı çıkarsa Saraçhane'de çarpı 10 oluruz” diyerek, tabanda sert bir tepki beklendiğini vurguluyor. Parti yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun “kayyum gelecekse ben geleyim” düşüncesini ise yanlış buluyor ve eski Genel Başkan’ın çevresi tarafından sağlıksız yönlendirildiğini öne sürüyor.