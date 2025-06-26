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Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya

Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 40 kilo kategorisinde milli sporcular Sema Nur Yüksel ve Yağmur Yılmaztürk finalde karşılaştı.

Müsabakayı kazanan Sema Nur altın madalya elde ederken, Yağmur gümüş madalyanın sahibi oldu.

Livanur Kayır da 44 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası, 28 Haziran'da sona erecek.

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