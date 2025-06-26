Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki görüşmesinin perde arkası ifşa oldu.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP’de aktif görevde bulunan bir yönetici, görüşmenin gergin bir havada geçtiğini ve taraflar arasında sert diyaloglar yaşandığını iddia etti.

"SEN KİM OLUYORSUN DA BİZE TALİMAT VERİYORSUN"

İddiaya göre İmamoğlu, partideki olağan kurultay sürecinin uzamasının zarar verdiğini belirterek Kılıçdaroğlu’na, "Bu konu fazla uzadı. Özgür Bey’le bir araya gelin, ortak bir açıklamayla süreci kapatın" şeklinde net ve direktif içeren bir ifade kullandı. Bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na sert çıktığı ve "Sen kim oluyorsun da iki genel başkana talimat veriyorsun?" diyerek tepki gösterdiği ileri sürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görüşmeyi sonlandırarak masadan kalktığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun, yolsuzluk suçlamasıyla Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nu geçtiğimiz günlerde cezaevinde ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti. Görüşmeye, CHP’deki kurultay sürecine ilişkin yargı sürecinin gölgesi düştü.

İMAMOĞLU: "KILIÇDAROĞLU BENİ BETONE GÖMME PEŞİNDE"

Beş gazetecinin (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu) birlikte hazırladığı Onlar TV adlı YouTube kanalında dikkat çekici açıklamalarda bulunuldu. Programda gazeteci Timur Soykan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Beni burada betona gömmek istiyor” ifadelerini kullandığını aktardı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: "PARTİ BÖLÜNÜR, SİYASETİ BIRAKIRIM"

Soykan ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu’na sert uyarılarda bulunduğunu belirtti. İddiaya göre Yavaş, “Bu süreç sizin istediğiniz gibi ilerlerse parti bölünür, ben siyaseti bırakırım” dedi.