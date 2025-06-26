BIST 9.301
DOLAR 39,77
EURO 46,70
ALTIN 4.259,42
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor

Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki görüşmesinin perde arkası ifşa oldu.

Abone ol

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP’de aktif görevde bulunan bir yönetici, görüşmenin gergin bir havada geçtiğini ve taraflar arasında sert diyaloglar yaşandığını iddia etti.

"SEN KİM OLUYORSUN DA BİZE TALİMAT VERİYORSUN"

İddiaya göre İmamoğlu, partideki olağan kurultay sürecinin uzamasının zarar verdiğini belirterek Kılıçdaroğlu’na, "Bu konu fazla uzadı. Özgür Bey’le bir araya gelin, ortak bir açıklamayla süreci kapatın" şeklinde net ve direktif içeren bir ifade kullandı. Bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na sert çıktığı ve "Sen kim oluyorsun da iki genel başkana talimat veriyorsun?" diyerek tepki gösterdiği ileri sürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görüşmeyi sonlandırarak masadan kalktığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun, yolsuzluk suçlamasıyla Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nu geçtiğimiz günlerde cezaevinde ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti. Görüşmeye, CHP’deki kurultay sürecine ilişkin yargı sürecinin gölgesi düştü.

İMAMOĞLU: "KILIÇDAROĞLU BENİ BETONE GÖMME PEŞİNDE"

Beş gazetecinin (Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu) birlikte hazırladığı Onlar TV adlı YouTube kanalında dikkat çekici açıklamalarda bulunuldu. Programda gazeteci Timur Soykan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Beni burada betona gömmek istiyor” ifadelerini kullandığını aktardı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: "PARTİ BÖLÜNÜR, SİYASETİ BIRAKIRIM"

Soykan ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu’na sert uyarılarda bulunduğunu belirtti. İddiaya göre Yavaş, “Bu süreç sizin istediğiniz gibi ilerlerse parti bölünür, ben siyaseti bırakırım” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye'ye etkisi olur mu?
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye'ye etkisi olur mu?
AB liderleri, İsrail'i Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çağırdı
AB liderleri, İsrail'i Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çağırdı
Türkiye'den Filistin'e 102 ton yardım malzemesi gönderildi
Türkiye'den Filistin'e 102 ton yardım malzemesi gönderildi
İş arayanları dolandırmaya kalkan suç örgütü çökertildi
İş arayanları dolandırmaya kalkan suç örgütü çökertildi
Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti
Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti
Fransa’da mahkeme İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti
Fransa’da mahkeme İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti
Adana’da kahreden olay! Yeğenini kurtardı, kendi boğuldu
Adana’da kahreden olay! Yeğenini kurtardı, kendi boğuldu