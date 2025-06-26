Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor

Gazeteci Zafer Şahin, Bodrum’da 1 milyon 38 bin TL’lik adisyonun paylaşılmasına tepki göstererek, bu tür içeriklerin Türk turizmini baltalamak için organize biçimde yayıldığını savundu.

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Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından Bodrum’da bir mekânda çekilen ve toplamda 1 milyon 38 bin 452 TL’yi bulan adisyon fotoğrafını paylaşarak, bu tür içeriklerin turizme zarar verdiğini savundu. Şahin, yaz aylarının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum’dan gelen "fahiş fiyat" paylaşımlarının yeniden gündeme taşındığını belirtti.

Paylaşımında, "Yeter artık… Yediğinizin, içtiğinizin hesabını görmekten gına geldi" diyen Şahin, hem Bodrum’daki yüksek fiyatları hem de Yunan adalarının "ucuz ve güzel" olduğu yönündeki karşılaştırmaları bilinçli bir kampanya olarak değerlendirdi. Şahin, bu tür içeriklerin Türk turizmini hedef alan sistemli ve organize bir karalama kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü. "Gitme kardeşim rahatsızsan, uygun yerler de var Bodrum’da" sözleriyle de tepkisini dile getirdi.

İşte Zafer Şahin'in o paylaşımı