BIST 9.301
DOLAR 39,85
EURO 46,67
ALTIN 4.264,18
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete’de yayımlandı: TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı: TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekirken, Genel Kurul’un 25 Haziran’daki kararıyla çalışma süresi uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Meclis, anayasa ve içtüzük hükümleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Meclis’in tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101’inci birleşiminde karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Kars İl Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: “13 yıl başarısız olan bir maşaya teslim olmayacağız”
CHP Kars İl Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: “13 yıl başarısız olan bir maşaya teslim olmayacağız”
CHP'de kurultay gerilimi: Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez karşı karşıya
CHP'de kurultay gerilimi: Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez karşı karşıya
Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya
Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya
Kübra Par’dan Murat Kurum’a övgü: Konut sorunu siyaset üstü mesele
Kübra Par’dan Murat Kurum’a övgü: Konut sorunu siyaset üstü mesele
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon liralık ceza
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon liralık ceza
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi sonrası güvenlik çağrısı
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi sonrası güvenlik çağrısı
Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor
Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu