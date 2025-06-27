Resmi Gazete’de yayımlandı: TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekirken, Genel Kurul’un 25 Haziran’daki kararıyla çalışma süresi uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Meclis, anayasa ve içtüzük hükümleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Meclis’in tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101’inci birleşiminde karar verildi.