CHP Kars İl Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: “13 yıl başarısız olan bir maşaya teslim olmayacağız”

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert ifadeler içeren bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Uludaşdemir, “Bu parti, 13 yıl boyunca hiçbir başarı gösteremeyen bir maşaya teslim edilmeyecek!” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na açıkça eleştiri yöneltti.

Paylaşımında Genel Başkan Özgür Özel’e destek vurgusu yapan Uludaşdemir, “Bugün susan, şahsi hesap peşinde koşan sözde partililer… AKP eliyle partide maşalık yapanlar, bu halkın vicdanında çoktan mahkum oldu” ifadeleriyle hem Kılıçdaroğlu’nu hem de onu destekleyenleri hedef aldı.

“Tarih sizi not ediyor. Unutmayın: Türkiye Cumhuriyeti, sizin koltuk hırsınızdan büyüktür. Bu bir hesaplaşma değil, bir kurtuluş mücadelesidir” diyen Uludaşdemir’in sözleri, partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.