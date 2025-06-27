BIST 9.301
DOLAR 39,84
EURO 46,67
ALTIN 4.259,82
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Kars İl Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: “13 yıl başarısız olan bir maşaya teslim olmayacağız”

CHP Kars İl Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: “13 yıl başarısız olan bir maşaya teslim olmayacağız”

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert ifadeler içeren bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Abone ol

Uludaşdemir, “Bu parti, 13 yıl boyunca hiçbir başarı gösteremeyen bir maşaya teslim edilmeyecek!” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na açıkça eleştiri yöneltti.

Paylaşımında Genel Başkan Özgür Özel’e destek vurgusu yapan Uludaşdemir, “Bugün susan, şahsi hesap peşinde koşan sözde partililer… AKP eliyle partide maşalık yapanlar, bu halkın vicdanında çoktan mahkum oldu” ifadeleriyle hem Kılıçdaroğlu’nu hem de onu destekleyenleri hedef aldı.

“Tarih sizi not ediyor. Unutmayın: Türkiye Cumhuriyeti, sizin koltuk hırsınızdan büyüktür. Bu bir hesaplaşma değil, bir kurtuluş mücadelesidir” diyen Uludaşdemir’in sözleri, partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de kurultay gerilimi: Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez karşı karşıya
CHP'de kurultay gerilimi: Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez karşı karşıya
Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya
Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya
Kübra Par’dan Murat Kurum’a övgü: Konut sorunu siyaset üstü mesele
Kübra Par’dan Murat Kurum’a övgü: Konut sorunu siyaset üstü mesele
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon liralık ceza
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon liralık ceza
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi sonrası güvenlik çağrısı
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi sonrası güvenlik çağrısı
Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor
Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyor
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Zafer Şahin: Adisyon ajitasyonu Türk turizmini baltalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Tanju Özcan'dan kayyum uyarısı: "CHP’ye yargı eliyle darbe olur!"
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye'ye etkisi olur mu?
Hürmüz Boğazı kapatılırsa Türkiye'ye etkisi olur mu?