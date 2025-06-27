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12 yaşındaki çocuğun parkta oynarken kalbi durdu

12 yaşındaki çocuğun parkta oynarken kalbi durdu

Nevşehir'de parkta oynarken kalbi duran çocuk hastanede yapılan kalp masajıyla hayata tutundu.

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 12 yaşındaki M.S.K, dönence adlı oyuncağa tutunarak döndüğü sırada dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun yerde hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Parka gelen sağlık ekipleri, kontrollerde yaşam belirtisi göstermeyen çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Kalbinin durduğunu tespit edilen M.S.K. doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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