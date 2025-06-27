Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

CHP'de şaibeli kurultay iddiasıyla başlayan tartışma, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP kayyuma teslim edilemez" sözleri ile devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Görüşmeye ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi gazeteci Timur Soykan açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun sözüne sinirlenen Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla gelmesi durumunda siyaseti bırakacağını söylediğini aktardı.



CHP'de şaibeli kurultay iddiaları mahkemeye taşınmıştı. 30 Haziran'da görülecek duruşma öncesi siyasette tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gerekirse CHP Genel Merkezi'nden çıkmayız" demişti.

Kılıçdaroğlu: "CHP kayyuma teslim edilemez"

Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada "Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin vermem, veremeyiz" demişti.

"Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin vermem, veremeyiz"

Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişlerdi.

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na rest

Onlar TV'de açıklamada bulunan gazeteci Timur Soykan, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı kabul etmesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.

Soykan şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'Genel merkezde faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım' dediği zaman Mansur Yavaş buna çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde, 'Bu dediğiniz CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçerim' demiş."