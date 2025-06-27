Son seçim anketinde fark iyice açıldı, birinci parti şaşırtmadı

Bu gelişmelerin arasında seçmenin nabzını tutmak için de kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Son çalışma GENAR Araştırma'dan geldi. "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti birinci parti olarak çıktı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş paylaştığı anket sonuçları şöyle: