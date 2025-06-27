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Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tatil teklifine' belediyeden 'doluyuz' yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tatil teklifine' belediyeden 'doluyuz' yanıtı

Sosyal medyadaki bir kullanıcı, Kemal Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceğini" duyurdu, paylaşımında Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyeden gelen “Doluyuz” yanıtı şaşırttı.

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Sosyal medyada bir kullanıcı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘tatil hediye edeceğini’ paylaştı.

Kullanıcı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'ni sosyal medya hesabından etiketledi. 

Datça Belediyesi ise kullanıcıya, "Maalesef doluyuz" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tatil teklifine' belediyeden 'doluyuz' yanıtı - Resim: 0

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