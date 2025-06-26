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İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede?

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İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da taşınma hareketliliği hız kazandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taşınma telaşı başladı. Kiralık ev arayanlar fiyatlara odaklandı.

İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede? - Resim: 1

İstanbul'un tüm semtleri için kira fiyatlarını araştırdık. 2+1, maksimum 10 yıllık ve 2'nci kat ve üzerinde olan konutlarda kiralar ortaya çıktı.

 

 İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

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İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede? - Resim: 2

Arnavutköy- 

En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL

Avcılar

En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL

Bağcılar

En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL

Bahçelievler

En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL

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İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede? - Resim: 3

Bahçelievler

En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL

Başakşehir

En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL

Bayrampaşa

En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL

Beşiktaş

En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü

En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL

Beyoğlu

En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL

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İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede? - Resim: 4

Büyükçekmece

En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL

Çatalca

En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL

Esenler

En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL

Esenyurt

En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL

Eyüpsultan

En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL

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