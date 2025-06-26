İstanbul'da kiralık konut fiyatları! En düşük kira hangi ilçede?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da taşınma hareketliliği hız kazandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taşınma telaşı başladı. Kiralık ev arayanlar fiyatlara odaklandı.
İstanbul'un tüm semtleri için kira fiyatlarını araştırdık. 2+1, maksimum 10 yıllık ve 2'nci kat ve üzerinde olan konutlarda kiralar ortaya çıktı.
İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
Arnavutköy-
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL
Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL
Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
En düşük 15000 TL
En yüksek 55000 TL
Beyoğlu
En düşük 25000 TL
En yüksek 110000 TL
Büyükçekmece
En düşük 18000 TL
En yüksek 52500 TL
Çatalca
En düşük 17500 TL
En yüksek 35000 TL
Esenler
En düşük 24000 TL
En yüksek 50000 TL
Esenyurt
En düşük 10000 TL
En yüksek 45000 TL
Eyüpsultan
En düşük 18500 TL
En yüksek 105000 TL