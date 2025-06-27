TÜVTÜRK bitiyor araç muayene istasyonunun yeni ismi bakın ne oldu

İhale ile 1,7 milyar dolar karşılığında araç muayene istasyonlarının işletme yetkisini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, TÜVTÜRK'ün yerine geldi. 2027 yılı itibariyle TÜVTÜRK bitecek 'Turka' markası ile yola devam edilecek. TURKA markası bayilik de verecek ve 2047 yılına kadar faliyet gösterecek.

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Türkiye'de 2005 yılından bu yana araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK, gelecek yıl sonunda kapanıyor. Yeni dönemde ihaleyi alan MOI ortak girişim grubunun istasyonları araç muayenesini yapacak.

TÜVTÜRK yerine TURKA

Şubat ayında yapılan ihale ile 1. ve 2. bölge için 1,7 milyar doları aşan teklifiyle araç muayene istasyonları işletme yetkisi MOI Ortak Girişim Grubu'na (OGG) verilmişti. MOI grubu TÜVTÜRK'ün yerine Türkiye'deki markasının ismini TURKA olarak açıkladı. TURKA adı altında muayene hakkı 2047 yılına kadar devam edecek.

MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye’den Met-Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

Bayilik verilecek

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını söyledi. Serhan Salman şunları söyledi:

-“ 2027’de araç muayene işlemlerini devraldığımızda 249 istasyonla faaliyetlerimize başlayacağız ve 5 yılda bir yapacağımız değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracağız. Bu yüzden de bizimle iş birliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçiriyoruz”

Bayilik başvurusu internetten

- “Tüm Türkiye’de hayata geçirilecek bayilik sistemi için başvurularımızı www.turka.com sitesinden almaya başladık. Turka adıyla ve ‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla 15 Ağustos 2027’den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Türkiye genelinde güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedefliyoruz.