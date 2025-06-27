Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin Ecemiş Fay Zonu'nun Tecer fay kolu üzerinde olduğunu dile getiren Görür şunları kaydetti:

Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun