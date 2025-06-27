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Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin Ecemiş Fay Zonu'nun Tecer fay kolu üzerinde olduğunu dile getiren Görür şunları kaydetti:

Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun

Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Resim: 0

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