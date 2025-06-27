Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”nde gençlerin “Reis ilçeye çaya bekleriz” sloganları ile yaptıkları daveti geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanım Murat Bey benim adıma geliyor” dedi. Törenin ardından davete icabet eden Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”nde gençlerin “Reis ilçeye çaya bekleriz” sloganları ile yaptıkları daveti geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanım Murat Bey benim adıma geliyor” dedi. Törenin ardından davete icabet eden Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

GÜNGÖREN’DE HER MAHALLEDE DÖNÜŞÜM TALEBİ VAR

“Sen bize Reis’in emanetisin” sloganlarıyla karşılanan Bakan Kurum, partililerle sohbet etti. Bakan Kurum, Güngören’de teslim edilen konutlarla ilgili şunları söyledi: Tozkoparan'ın ilk zamanını hatırlıyorum. Burada dönüşümü yapacağız dediğimizde bu konutların önünde bir bahçe vardı. O bahçede günlerce eylem yaptılar. O konutları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz o engelleme girişimlerine rağmen bir adım geri atmadık. Belediye Başkanım diyor ki; ‘şimdi hemen hemen her mahalleden dönüşüm talebi var. Evlerimizi dönüştürmek istiyoruz diyorlar.’ Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte birçok siteden dönüşüm talepleri geliyormuş.

”HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyarette gençlere davetleri için teşekkür eden Bakan Kurum, “Heyecanınız için, Güngören'deki o coşkunuz için başta Gençlik Kolları olmak üzere tüm ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de sizleri mahcup etmeden hep birlikte çalışacağız” dedi.