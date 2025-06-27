BIST 9.274
DOLAR 39,89
EURO 46,79
ALTIN 4.211,93
HABER /  GÜNCEL

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”nde gençlerin “Reis ilçeye çaya bekleriz” sloganları ile yaptıkları daveti geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanım Murat Bey benim adıma geliyor” dedi. Törenin ardından davete icabet eden Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”nde gençlerin “Reis ilçeye çaya bekleriz” sloganları ile yaptıkları daveti geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanım Murat Bey benim adıma geliyor” dedi. Törenin ardından davete icabet eden Bakan Kurum, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 0

GÜNGÖREN’DE HER MAHALLEDE DÖNÜŞÜM TALEBİ VAR

“Sen bize Reis’in emanetisin” sloganlarıyla karşılanan Bakan Kurum, partililerle sohbet etti. Bakan Kurum, Güngören’de teslim edilen konutlarla ilgili şunları söyledi: Tozkoparan'ın ilk zamanını hatırlıyorum. Burada dönüşümü yapacağız dediğimizde bu konutların önünde bir bahçe vardı. O bahçede günlerce eylem yaptılar. O konutları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz o engelleme girişimlerine rağmen bir adım geri atmadık. Belediye Başkanım diyor ki; ‘şimdi hemen hemen her mahalleden dönüşüm talebi var. Evlerimizi dönüştürmek istiyoruz diyorlar.’ Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte birçok siteden dönüşüm talepleri geliyormuş.

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 1

”HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyarette gençlere davetleri için teşekkür eden Bakan Kurum, “Heyecanınız için, Güngören'deki o coşkunuz için başta Gençlik Kolları olmak üzere tüm ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de sizleri mahcup etmeden hep birlikte çalışacağız” dedi.

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 2

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 3

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 4

Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin" - Resim: 5

ÖNCEKİ HABERLER
Bu 9 ildeki 15 taşınmaz ihaleyle satılacak! İşte özelleştirme idaresi listesi
Bu 9 ildeki 15 taşınmaz ihaleyle satılacak! İşte özelleştirme idaresi listesi
İsrail Başsavcılığı'ndan Netanyahu ile ilgili flaş karar
İsrail Başsavcılığı'ndan Netanyahu ile ilgili flaş karar
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Rekabet Kurulu’ndan Tekfen hisseleri için milyonluk ceza
Rekabet Kurulu’ndan Tekfen hisseleri için milyonluk ceza
Kayseri'de kızların kavgası feci bitti
Kayseri'de kızların kavgası feci bitti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...
Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı
Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü!
Karısının 45 yıllık arkadaşıyla sevgili oldu yakınları şaştı kaldı
Karısının 45 yıllık arkadaşıyla sevgili oldu yakınları şaştı kaldı
Barış Yarkadaş açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi yollayan kişi şoke etti
Barış Yarkadaş açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi yollayan kişi şoke etti
TÜVTÜRK bitiyor araç muayene istasyonunun yeni ismi bakın ne oldu
TÜVTÜRK bitiyor araç muayene istasyonunun yeni ismi bakın ne oldu