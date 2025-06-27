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Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi

Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 21 ev sahibinin internet ortamındaki taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yaptığını tespit etti. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı. 

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti.

Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız sürecek

Gürcan açıklamasında, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için denetimler aralıksız sürecek” ifadesini kullandı.

Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu; şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısına zarar veren girişimlere karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını da vurguladı.

Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi - Resim: 0

Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi - Resim: 1

Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi - Resim: 2

Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi - Resim: 3

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