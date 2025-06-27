CHP'de mutlak butlan çıkarsa ne olur? İmamoğlu: Bir ihanetle karşı karşıyayım

CHP'de mutlak butlan tartışması karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Ekrem İmamoğlu, "Mutlak butlan kararı çıkarsa görevi alırım" diyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik olarak “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım." diye konuştu. Mansur Yavaş'tan da "siyaseti bırakma" mesajı geldi. Peki CHP'de mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak?

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' açıklamasının ardından çpler gerilmiş, çatlak sesler yükselmeye başlamıştı. Şimdi gözler CHP'de gözler 30 Haziran'da çıkacak kurultay kararında. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böyle bir karar çıkarsa bu görevi alırım" demişti.

İmamoğlu: Çok içimi yaktı

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin ise "Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı." dedi.

"Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı."

İmamoğlu, mutlak butlan ifadelerine ilişkin "Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz." mesajını verdi.

Yavaş'tan 'siyaseti bırakırım' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede "Partiyi kayyuma teslim etmem" ifadesini kullandığı öne sürülmüş ve parti içi tartışmalar alevlenmişti.

Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki gösterip bu sürece tepki koyduğu ve "Bu şekilde bir siyaset olursa parti bölünür. Siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." dediği öğrenildi.

CHP'de mutlak butlan kararı

Parti merkezi mahkemeden 30 Haziran'da bir kararın çıkmasını beklemiyor. Ancak parti yönetimi her türlü kötü senaryoya da kendilerini hazırlamış durumdalar.

Bu noktada 81 il başkanı Ankara'ya çağrıldı. Mahkemeye katılıp katılmama konusu değerlendiriliyor.

CHP'nin hukukçu isimleri ise YSK'nın 4-5 Kasım 2023'deki Kurultay'ına ilişkin kesinleşmiş kararı olduğunu hatırlatıyor. Partide kötü bir kararın çıkması durumunda ise büyük bir kriz yaşanabileceği bundan sonra tüm seçimlerin iptali istenebileceği ifade ediliyor.

Mutlak butlan kararı çıkması durumunda ne olacak?

Kötü senaryo içinse mutlak butlan kararı çıkması durumunda, CHP yöneticileri Kılıçdaroğlu'nun yine CHP Genel Başkanlığı'na oturamayacağını düşünüyor.

En kötü senaryoda mahkemenin hem CHP yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı ve mutlak butlan kararı alması.

En kötü senaryoda mahkemenin hem CHP yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı ve mutlak butlan kararı alması. Tedbir kararını da yine Kılıçdaroğlu'nun avukatının istemesi gerekiyor. Eğer böyle bir karar çıkarsa o zaman CHP yönetimi görevden alınıyor ve eski yönetime CHP teslim ediliyor.

CHP yöneticileri o dönemde de oluşacak Parti Meclisi'nde güçlü olacaklarını ifade ediyorlar ama olmaması durumunda da Parti Meclisi'nden istifa ederek karar alamaz hale getirmek ve partiyi bir an önce Olağanüstü Kurultay'a götürme planını olduğunu ifade ediyorlar.