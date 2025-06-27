7 İlde orman yangını başladı! Alevler büyüyor, dumanlar yükseliyor

TÜRKİYE'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Bugün sabah saatlerinde Antalya'nın iki ilçesinde başlayan yangın sonrası pek ilden haberler peş peşe geldi. Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bursa, Sakarya... Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan başlattığı müdahale devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Bilecik'teki yangın kontrol altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da tarım alanında yangın

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediyor.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'in Aliağa'da yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.