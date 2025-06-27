Antalya'da aşırı sıcak alarmı! 40 dereceyi geçti

Türkiye’nin önümüzdeki 4-5 gün boyunca sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Özellikle 37 dereceler civarında hava sıcaklıkları göreceğiz Antalya’da. Yine Muğla’da 37 ile 38 derece civarında, Aydın’da 40-42 derece hatta 43’e kadar çıkan hava sıcaklıkları göreceğiz” dedi.

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Lider Haber TV’de ekranlara gelen Murat Er’in sunduğu Gün Ortası programında bu haftaki hava tahminlerine ilişkin konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yapılan tahminlere göre ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında yer yer de üzerinde seyrettiğini belirtti. Salıdan itibaren batı bölgelerinden başlayarak tekrar sıcaklıklarda artış beklediklerini ifade eden Özdemirci, ilerleyen günlerde de tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde hava sıcaklıkları görüleceğini söyledi. Özdemirci, “Özellikle vatandaşlarımızı bu sıcak havaya karşı uyarmış olalım” dedi.

“Genellikle az bulutlu ve açık bir hava olacak. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Ülke genelinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek seyredecek”

Önümüzdeki 4-5 gün boyunca yağış beklemediklerinin altını çizen Özdemirci, “Genellikle az bulutlu ve açık bir hava olacak. Ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Ülke genelinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek seyredecek” diye konuştu.

“Özellikle 37 dereceler civarında hava sıcaklıkları göreceğiz Antalya’da. Yine Muğla’da 37 ile 38 derece civarında, Aydın’da 40-42 derece hatta 43’e kadar çıkan hava sıcaklıkları göreceğiz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise bu mevsimlerde 38 ila 44 derece civarlarında hava sıcaklığı seyrediyor Akdeniz’de de sıcaklıklar 38 ila 40 derece civarında seyredecek”

Antalya ve çevrelerinde hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyredeceğini vurgulayan Özdemirci, “Özellikle 37 dereceler civarında hava sıcaklıkları göreceğiz Antalya’da. Yine Muğla’da 37 ile 38 derece civarında, Aydın’da 40-42 derece hatta 43’e kadar çıkan hava sıcaklıkları göreceğiz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise bu mevsimlerde 38 ila 44 derece civarlarında hava sıcaklığı seyrediyor Akdeniz’de de sıcaklıklar 38 ila 40 derece civarında seyredecek” ifadelerini kullandı.