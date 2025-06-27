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DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), "DMM'nin NATO karargahından yönetildiği" iddiasının mesnetsiz, gerçek dışı ve dezenformasyon ürünü olduğu bildirildi.

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DMM, Aydınlık gazetesinde "NATO karargahından yönetilen Dezenformasyon Merkezi" başlığıyla yayımlanan yazıya ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenlik ve kamu düzeni aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etme görevini icra ettiği vurgulanan açıklamada, ilgili kurumların NATO bünyesindeki staj programlarının ise Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacını taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu programları "devşirme" olarak nitelemenin iyi niyetten uzak, çarpıtıcı ve milli çıkarlara zarar veren bir yaklaşım olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"DMM'nin 'NATO karargahından yönetildiği' şeklindeki mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar dezenformasyon ürünüdür. Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. DMM, her türlü dezenformasyonla mücadele ederken, özellikle milli güvenliğimizi ve uluslararası ilişkilerimizi hedef alan manipülatif içeriklere karşı kararlılıkla durmaktadır. DMM olarak, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı - Resim: 0

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