Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Orta Koridor için projeleri hayata geçirdiğimizde 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması bekleniyor. Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Forumun önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayri safi yurt işi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz.

Tarihte olduğu gibi günümüzde olduğu gibi ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler bilişimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Yol medeniyettir dedik. Bu anlamda büyük bir yatırım seferberliğini başlattık.

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi görülüyor. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler Hürmüzün Boğazı'nda ve hava sahasında olan belirsizlikler yeni güzergahların kıymetli olduğunu gösterdi.

Aynı zamanda kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Türkiye'nin özellikle son 22 yıldır kara, hava ve deniz yollarına ilave olarak iletişim ve enerji hatlarına yaptığı büyük yatırımların gerisindeki en temel motivasyon işte bu yaklaşımdır.

Yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyon dolara denk geliyor. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sanayiden ihracat turizmden lojistik hizmetlerine kadar yatırımlardan bir çok sektörler faydalandı. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık.

Tüm bu yatırımları yaparken engellemeye çalışan muhalefet ile de mücadele ettik. İstanbul Havalimanı ile ilgili hep iftira attılar. Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler, gün oldu göçü hızlandırır iddiaları ile hızlı tren projelerini engellemeye çalıştılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Muhalefet ideolojik konfor alanının dışına çıkmaya yanaşmadı. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan, projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik"

Ayrıntılar gelecek...