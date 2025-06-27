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İzmir'de KADES ihbarına giden polis memuru bıçakla yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de KADES ihbarına giden polis memuru bıçakla yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memurunu bıçakla yaralayan saldırgan bacağından vuruldu.

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Alınan bilgiye göre,  D.Ö. (32) adlı kadın, telefonuna indirdiği KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Hızla olay yerine giden ekipteki polis memuru M.U, kadının eşi S.Ö (36) tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralanan polis memuru da saldırganı bacağından yaraladı. S.Ö. ile polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Polisi bıçaklayan S.Ö'nün 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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