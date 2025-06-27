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Kamu işçisine hükümetin ikinci zam teklifi açıklandı! Yüzde 17 artı yüzde 10

Kamu işçisine hükümetin ikinci zam teklifi açıklandı! Yüzde 17 artı yüzde 10

Hükümet zam pazarlığında 600 bin kamu işçisine ikinci teklif ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklifi etti. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar teklife tepki gösterdi ve grev sinyali verdi.

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Hükümetin ilk zam teklifi, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı içinse yüzde 8 olmuştu. 2026 yılı için ilk 6 aya yüzde 7 ikinci 6 aya ise yüzde 5 teklif sunmuştu. Bugün ikinci teklif iletildi. Hükümet zam pazarlığında 600 bin kamu işçisine ikinci teklif ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklifi etti. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

Bunun anlamı eylem...
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklif edilen orana isyan etti. Ağar'ın konuşmasından satır başları:
-"Uzun konuşmanın da vermiş oldukları teklifin de bir anlamı yok. Bunların ikinci tekliflerinin de ne olacağını biliyorduk. Bunun anlamı şudur 'siz meydanları boş bırakmayın, eylemlerinizi boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin, sonuna kadar mücadele edin meydanları ısıtın' anlamına gelir. 

-Kamu işçilerine sesleniyorum. Üretimden gelen güçlerini kullanmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyorum.

-Biz mücadeleden geri durmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz, grevse grev. Grev uygulamasına gitme yolları bize görünüyor. Hükümete çağrımız gelin bu işi masada çözelim. Bu iş greve gidilse de gidilmese de çözülecek.

-Böyle bir teklifisin bize sunulmasına gerçekten üzülüyorum. Basın emekçilerine sesleniyorum ne olur gidin bu parayı bize teklif eden hükümete sorun acımasızca sorun. Biz talep eden merciyiz, hükümete de bizim sıkıntılarımızı söylemenizi istiyoruz. Toplantılarımız devam edecek."

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