Gazze'de 3 aylık bebek açlıktan öldü! İsrailli askerlerin itirafı kan dondurdu
İSRAİL'in vahşetine karşı tüm dünya üç maymunu oynarken bebekler açlıktan ölüyor. Son olarak yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle 3 aylık Gazzeli bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin son hali yürekleri yakarken dünya yine sessiz. Öte yandan yardım bekleyenleri öldüren İsrail askerlerinin itirafları dehşete düşürdü.
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması devam ederken gıda krizinin yaşandığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasının yanı sıra özellikle çocuklarda yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor. Son olarak yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle 3 aylık Gazzeli bebek Jodi el-Masri, tedavi gördüğü Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Açlıktan bir deri bir kemik kalan Jodi el-Masri, insanlığın da ölümünü ilan etti.
İsrail askerleri için artık olay oyuna dönmüş durumda. Yardım için bekleyenlere ateş açan askerler de bunu açıkça itiraf ettiler. Yardım bekleyenleri vurmayı, Squid Game" dizisiyle meşhur olan "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyunun İsrail versiyonu, "salamura balık" olarak niteliyorlar. İsrail gazetesi Haaretz'te çıkan itiraflar kan dondurucu.
Doğrudan ateş açma emri verilmiş
İsrail askerleri, yardım bekleyen Gazzelileri öldürmeyi oyun olarak görüyorlar. Bir çok kez, yardım kamyonlarına akın edenleri katlettiler. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, yardım dağıtım noktalarında yüzlerce Filistinlinin öldürülmesi üzerine askeri savcılık, İsrail Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimine savaş suçlarının incelenmesi çağrısı yaptı. Aralarında subayların da bulunduğu İsrail askerleri, tehdit oluşturmadıkları açıkça belli olmasına rağmen dağıtım bölgelerinin çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" doğruladı.
"Burası bir ölüm tarlası"
Bir İsrail askeri, "Burası bir ölüm tarlası. Görev yaptığım yerde her gün 1 ila 5 kişi öldürüldü. Onlara düşman gibi davranılıyor. Göz yaşartıcı gaz ya da başka toplumsal olaylara müdahale yöntemi yok, sadece ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, havan topları gibi akla gelebilecek her türlü silahla ateş açılıyor." ifadelerini kullandı.