Gazze'de 3 aylık bebek açlıktan öldü! İsrailli askerlerin itirafı kan dondurdu

Doğrudan ateş açma emri verilmiş

İsrail askerleri, yardım bekleyen Gazzelileri öldürmeyi oyun olarak görüyorlar. Bir çok kez, yardım kamyonlarına akın edenleri katlettiler. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, yardım dağıtım noktalarında yüzlerce Filistinlinin öldürülmesi üzerine askeri savcılık, İsrail Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimine savaş suçlarının incelenmesi çağrısı yaptı. Aralarında subayların da bulunduğu İsrail askerleri, tehdit oluşturmadıkları açıkça belli olmasına rağmen dağıtım bölgelerinin çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" doğruladı.