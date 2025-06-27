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Çok dikkat edin! 9 il için "sarı" kodlu uyarı geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok dikkat edin! 9 il için "sarı" kodlu uyarı geldi

Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat! İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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