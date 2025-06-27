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Termometreler 42 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Termometreler 42 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruluyor

Diyarbakır'da öyle bir sıcak var ki nefes almak bile zor... Kentte 42 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeni ile cadde ve sokaklar bomboş...

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının yarın da 42 derece olması bekleniyor.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Termometreler 42 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruluyor - Resim: 0

Aşırı sıcaktan bunalanlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

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